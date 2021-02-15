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Суд признал бывшего главу Марий Эл Леонида Маркелова виновным в получении взятки в особо крупном размере

, 13:16 Источник: ТАСС

Суд признал бывшего главу Марий Эл Леонида Маркелова виновным в получении взятки в особо крупном размере
Леонид Маркелов, фото: Nikolay Titov, globallookpress.com

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода признал бывшего главу республики Марий Эл Леонида Маркелова виновным в получении взятки в особо крупном размере. Судья, оглашая приговор Маркелову, отметила, что он, будучи должностным лицом, получил взятку в виде денег через посредника.

По данным СКР, Маркелов, используя вексельную схему, получил через гендиректора марийской телекомпании "Регион 12" Наталью Кожанову от владельца ООО "Птицефабрика Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей за незаконное содействие на первоочередное оказание государственной поддержки, а также за общее покровительство по службе.
Экс-министр сельского хозяйства и продовольствия республики Ираид "Министр Долгушева предоставляла заведомо ложную информацию от Минсельхоза республики в интересах Криваша, что позволило Маркелову получить взятку в особо крупном размере.

Маркелов также незаконно обеспечил свою личную охрану за счет средств республиканского бюджета на сумму около 9 млн рублей.

Указом президента РФ 6 апреля 2017 года Маркелов был освобожден от должности главы Марий Эл по личному заявлению. 14 апреля того же года Басманный суд Москвы арестовал его по подозрению в получении взятки. Ему также вменяется в вину незаконное приобретение и хранение боеприпасов. Гособвинение просило суд приговорить Маркелова к 17 годам колонии строгого режима.

Прокурор запросил для Долгушевой и Кожановой 10 лет и 4,5 года лишения свободы соответственно.
Криваш скрылся от следствия и объявлен в международный розыск.

Следствием наложен арест на движимое и недвижимое имущество Маркелова, включая элитные квартиры и офисные помещения в Москве и Марий Эл, а также ценности, картины, предметы антиквариата на сумму более 2 млрд рублей.

Маркелов возглавлял регион более 16 лет.

ИЧ

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