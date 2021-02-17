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17 февраля 2021, 09:25

фото: pixabay.com

Биткоин вырос в разы. Если раньше его покупали за $1,5 тысячи, за $16 тысяч, то сейчас биткоин стоит от $40 тысяч до $50 тысяч. И россияне заинтересовались криптовалютой.

Исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Александр Бражников рассказал, как рост биткоина повлиял на интерес россиян к криптовалюте.

Эксперт отметил, что те, кто вложился, кто остался верен, все очень хорошо заработали. Появились Но По его словам, люди начинают задумываться о том, «почему бы не начать майнить» - передает RT. Но проблема в том, что сейчас биткоин стоит дорого, покупать не все хотят. Бражников добавил, что пандемия в том числе повлияла на интерес к криптовалюте. По его мнению, многие видят, что мы уже не вернёмся к тому образу жизни, когда все работают в офисе.

По его мнению, «Сейчас цифра в период пандемии дала людям толчок, инвестиционная составляющая повысилась в разы, люди готовы вложить деньги, другая проблема в том, что также появилось большое количество мошенников, которые хотят ваши деньги забрать и не дать вам заработать». Людям обещают сотни процентов за один месяц, и они берут кредиты, вкладывают.

Аналитик финансовой группы «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский пояснил, что «биткоин взлетал и падал много раз». Сейчас он меньше чем за год с $3 тыс. взлетел до $40 тыс. Как объяснил эксперт, «инструменты с такой волатильностью вообще никогда не могут претендовать на то, чтобы быть частью хоть сколько-нибудь консервативного инвестиционного портфеля».

Cтоимость биткоина обновила исторический максимум и превысила отметку в $50 тыс.

Банк России по-прежнему считает биткоин и другие частные криптовалюты очень рискованными и волатильными активами.

Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.