Сквер студенческих отрядов появится в Челябинске

Аргументы Недели → Общество 13+

17 февраля 2021, 08:22

Фото Вячеслава Шишкоедова (из архива Южноуральской панорамы)

Новый сквер будет находиться на пересечении проспекта Ленина и улицы Тернопольской.

Каждый год, 17 февраля Челябинская область, вместе со всей страной отмечает День российских студенческих отрядов. В этом году состоится несколько праздничных мероприятий, основным можно считать торжественное открытие сквера студенческих отрядов на пересечении проспекта Ленина и улицы Тернопольской.



Название для сквера – это своеобразное «спасибо», которым жители города, и власти хотят поблагодарить студентов за благоустройство и озеленение города, в котором ежегодно принимают участие студотрядовцы. Кстати, здесь же организуют уличную фотовыставку в честь южноуральских активистов.



Как сообщает корреспондент «Аргументы недели» со ссылкой на up74.ru в Челябинской области ежегодно свыше 2000 молодых людей занимаются строительством, благоустройством, пассажирскими перевозками, воспитанием детей в лагерях, работой в сфере сервиса и гостиничного дела и другими видами работ. Активисты – студенты участвуют в творческих конкурсах, патриотических и добровольческих акциях и общественной жизни региона.