ВОЗ: возможна третья волна COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

16 февраля 2021, 21:50

Мелита Вуйнович, фото: Twitter

Вероятность наступления третьей волны пандемии коронавируса зависит от того, будут ли люди соблюдать ограничительные меры. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.

"Коллективного иммунитета достаточного еще нет, барьера еще нет. Если не будем осторожны, да, третья волна возможна", — сказала Вуйнович в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".

На вопрос о том, когда пандемия закончится, представитель ВОЗ ответить не смогла.

Ранее стало известно, что в ВОЗ не поддерживают идею о введении паспортов путешественников.