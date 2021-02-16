Новое осложнение при тяжелой форме COVID-19 обнаружили специалисты

Французские медики выяснили, что тяжелое течение COVID-19 часто сопровождается серьезными нарушениями зрения. COVID-19 в ряде случаев вызывал нарушения сетчатки, конъюнктивит и ретинопатию.
Чтобы узнать больше об офтальмологических проявлениях COVID-19, Французское общество нейрорадиологов (SFNR) инициировало исследование 129 пациентов с тяжелой формой COVID-19, которым провели МРТ головного мозга.
Специалисты обнаружили, что у около 7% пациентов произошли однотипные нарушения в работе глаз. Они были связаны с небольшими плотными образованиями непонятной природы, расположенными на границе между сетчаткой и стекловидным телом. Чем больше времени заболевшие коронавирусом находились в реанимации, тем выше была вероятность таких повреждений.
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