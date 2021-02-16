Второй муж Валентины Легкоступовой решил претендовать на ее наследство

Бывший муж певицы Валентины Легкоступовой - Алексей Григорьев, с которым она прожила два десятка лет и родила сына, - заявил свои права на ее наследство. Срок давности, установленный на 3 года после развода, еще не истек.
Ответчиками по иску второго мужа певицы станут все наследники Легкоступовой: младший сын Матвей, старшая дочь Анетта Бриль, мама певицы и ее последний супруг Юрий Фирсов.
По мнению адвоката Сергея Жорина, Алексей Григорьев претендует на загородный особняк Легкоступовой. Формально у него есть на это право: недвижимость была приобретена в период 20-летнего брака.
Почему он не подал на раздел имущества при жизни Легкоступовой, неизвестно.
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