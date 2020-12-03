Адвокат дочери погибшей Валентины Легкоступовой назвал факты для возбуждения уголовного дела

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3 декабря 2020, 13:44 [ «Аргументы Недели» ]

Валентина Легкоступрва, фото: vk.com/legkostupovavalentina

Адвокат дочери погибшей Валентины Легкоступовой Сергей Жорин назвал сведения для возбуждения уголовного дела по факту смерти певицы. Дочь артистки Анетта Бриль начала собственное расследование гибели своей матери. По мнению Анетты, смерть матери была неслучайной.

Смерть Валентины Легкоступовой наступила в результате черепно-мозговой травмы, этот факт подтвержден судебно-медицинской экспертизой. Уже раскрыто, что следователи обнаружили в квартире Легкоступовой гантель, завернутую в полотенце, с кровавыми следами. Жорин рассказал, что в квартире обнаружены многочисленные следы крови, - сообщает Teleprogramma.pro.

Дополнительная экспертиза показала, что они принадлежат не только самой Валентине Легкоступовой, но и Юрию Фирсову - вдовцу артистки. Судя по этому фактору, имели место потасовка или борьба.

Также юрист Сергей Жорин добавил, что кроме черепно-мозговой травмы, на теле Легкоступовой обнаружено еще множество гематом, ссадин на запястьях, бедрах. Зафиксирован перелом ребра.

Фирсов в своих выступлениях на федеральных каналах преподносит разные версии. Ванны, в которой, как он говорит, упала жены, в квартире вообще нет. Потом он говорил, что Валентина куда-то бежала, поскользнулась, а он не заметил, так как никаких травм у нее не было. Но опять вся кровать была в крови.

По мнению Жорина, необходимо возбудить дело и назначить комиссионные экспертизы.

Все предположения в рамках уголовного дела должны быть либо установлены, либо опровергнуты.

Анетта Бриль ранее обращалсь к вдовцу мамы Юрию Фирсову. Девушка попросила Фирсова прекратить врать, прекратить говорить про всех плохое и всякие гадости.