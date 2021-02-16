Мишустин выделил более 49 миллиардов рублей на выплаты медикам

Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник, 16 февраля, распорядился выделить более 49 миллиардов рублей на специальные выплаты медикам, которые занимаются борьбой с коронавирусом нового типа.
В документе отмечается, что Министерству финансов России в 2021 году из резервного фонда правительства будет выделено 49 117 337,3 тысячи рублей в целях предоставления межбюджетного трансферта бюджету Фонда социального страхования РФ для выплаты медицинским и иным работникам медицинских и других организаций, которые оказываю помощь по лечению и диагностике COVID-19.
Кроме того, средства должны быть направлены медработникам, которые контактируют с пациентами с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция".
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