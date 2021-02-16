В Москве занятые в борьбе с COVID-19 медработники получат дополнительные выплаты

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16 февраля 2021, 13:37

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Пресс-служба мэра Москвы и столичного правительства сообщила, что Сергей Собянин утвердил размер дополнительных выплат медработникам, занимающимся лечением коронавируса.

В сообщении говорится, что из бюджета столицы выделено 3 млрд руб. на стимулирующие выплаты в 2021 году медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19.

Так, работникам стационаров, врачам будет выплачено по 70 тыс. руб. в месяц, среднему медицинскому персоналу - 50 тыс. руб. в месяц, младшему медицинскому и прочему персоналу - 30 тыс. руб. в месяц.

Сотрудникам Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова и Научно-практического центра экстренной медицинской помощи, осуществляющим оказание экстренной помощи и медицинскую эвакуацию, будут выделены выплаты: врачам в размере 50 тыс. руб. в месяц, среднему медицинскому персоналу в размере 30 тыс. руб. в месяц.

Пресс-служба мэра Москвы отмечает, что доплаты получат работники амбулаторных КТ-центров и городских поликлиник, которые осуществляют выявление заболевших COVID-19 и медицинское наблюдение на дому. Врачам будет дополнительно выплачено 70 тыс. руб. в месяц, а среднему медицинскому персоналу 50 тыс. руб. в месяц.

«Дополнительные выплаты получают сотрудники, непосредственно выполняющие исследования грудной клетки методом компьютерной томографии (врачи - 30 тыс. руб. в месяц, средний медицинский персонал - 25 тыс. руб. в месяц)», - уточняет пресс-служба.