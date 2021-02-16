Евгений Первышов охарактеризовал обстановку в Краснодаре как стабильную

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16 февраля 2021, 14:48

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Сегодня утром, 16 февраля, глава Краснодара Евгений Первышов в своём telegram-канале прокомментировал ситуацию с погодой в городе.



Мэр написал, что, несмотря на сложные условия, обстановка на данным момент остаётся стабильной. Первышов отметил, что по всем дорогам обеспечен проезд, а общественный транспорт работает в штатном режиме. "Все школьные автобусы доставили детей в школы по графику", — добавил глава краевого центра.



По словам мэра, на дорогах всё же удалось увеличить количество спецтехники до 87 единиц. Ранее Евгений Первышов сообщал о том, что машин для уборки снега не хватает. Тротуары в то же время чистит более сорока единиц техники и шестьсот человек. "Чтобы не затруднять и без того сложное движение, снег собираемся вывозить ночью, как это происходило сегодня", — подытожил мэр.