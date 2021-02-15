В Краснодаре продлили штормовое предупреждение

Аргументы Недели → Общество

15 февраля 2021, 17:42

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Штормовое предупреждение в Краснодаре продлили до 17 февраля.



Глава города Евгений Первышов сообщил, что «прогноз погоды синоптиков неутешительный» и снег будет идти всю неделю. При этом машин для расчистки последствий непогоды уже не хватает.



"Видим, что техники для такого сильного снегопада недостаточно. Но, к сожалению, в городе дополнительного спецтранспорта в нужном объёме попросту нет. Всё, что можно, уже привлекли", – рассказал мэр.



Городской подрядчик готов взять технику на субподряд. Со своей стороны, как сообщает Первышов, город обеспечит иногородних водителей зарплатой, проживанием и горячим питанием. Предложения принимаются по телефону +7 (861) 218-99-18.



Ранее "Аргументы Недели" сообщали о том, что из-за разбушевавшейся стихии аэропорт краевого центра несколько раз приостанавливал работу. По последним данным, воздушная гавань на данный момент вновь открылась.