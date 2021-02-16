Первый американец привился от коронавируса вакциной «Спутник V»

Проживающий в Евпатории со своей женой 78-летний американец Брюс Бевен вакцинировался от новой коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V». Об этом сообщили во вторник, 16 февраля, в Минздраве и Министерстве информации Крыма.
Брюс Бевен приехал в Крым из пригорода Вашингтона более года назад. Он первый американец, который сделал прививку российским препаратом. Его жена, археолог Татьяна Смекалова, также прошла вакцинацию.
«Вакцина "Спутник V" хорошая, и я рад, что смог получить её. Почему нет? Это было бы небезопасно для меня - ехать в США, чтобы получить вакцину. Поездка занимает 24 часа. Гораздо лучше получить её здесь и сейчас», - пояснил он.
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