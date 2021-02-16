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Онищенко рассказал, почему детей можно не прививать от коронавируса нового типа

, 13:10 Источник: РИА "Новости"

Онищенко рассказал, почему детей можно не прививать от коронавируса нового типа
шприц, pixabay.com

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке, бывший санитарный врач РФ Геннадий Онищенко объяснил, почему детей можно не прививать от коронавируса нового типа.

Онищенко отметил, что привиться следует представителям групп риска, а дети болеют, как правило, достаточно легко, поэтому для них вакцинация не является обязательной.

Депутат также обратил внимание на то, что главными распространителями коронавирусной инфекции в настоящий момент остаются молодые люди и экономически активное население, заболевание у которых протекает в легкой или вовсе бессимптомной форме.

ЕТ

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