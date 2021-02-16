В России за сутки скончались 459 пациентов с COVID-19
16 февраля 2021, 11:19
За минувшие сутки в России скончались 459 человек с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию предоставили во вторник в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
Согласно последним данным оперштаба, в частности, за прошедшие 24 часа в Москве скончались 60 человек с COVID-19, в Санкт-Петербурге – 48, в Московской области – 32. В общей сложности с начала пандемии жертвами коронавируса нового типа в России стали 80 979 пациентов.
Ранее сегодня стало известно, что в РФ впервые с 10 октября 2020 года выявили менее 14 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки.
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