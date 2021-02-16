В России впервые с октября выявили менее 14 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки
16 февраля 2021, 11:13
В России впервые с 10 октября 2020 года выявили менее 14 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Уточняется, что за прошедшие 24 часа были зарегистрированы 13 233 случая заражения коронавирусной инфекцией в 84 регионах Российской Федерации. В оперштабе уточнили, что у 1 312 (9,9%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.
В общей сложности с начала пандемии в России выявили 4 099 323 случая заражения коронавирусом нового типа.
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