Навальный назвал себя «самым милым подсудимым» после замечаний об оскорблениях

Алексей Навальный, обвиняемый в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, заявил, что он «самый милый подсудимый». Так, политик отреагировал на предложение прокуратуры выделить в отдельное производство материалы об оскорбительных высказываниях в адрес участников процесса.
«Серьезно? Мои оскорбления? Мне кажется, я был самым милым подсудимым», - высказал он.
Отмечается, что на предыдущих заседаниях Навальный получал многочисленные замечания от судьи за некорректное обращение к участникам разбирательства: «кукла», «торговец дедом» - о ветеране и его внуке, «дорогая моя» - о прокуроре и пр.
16 февраля оппозиционера вновь привезли в Бабушкинский суд для рассмотрения дела о клевете. Виновным себя Навальный не признает.
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