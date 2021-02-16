Навальный назвал себя «самым милым подсудимым» после замечаний об оскорблениях

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16 февраля 2021, 11:35 Источник: РИА Новости

Алексей Навальный, Фото: Instagram

Алексей Навальный, обвиняемый в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, заявил, что он «самый милый подсудимый». Так, политик отреагировал на предложение прокуратуры выделить в отдельное производство материалы об оскорбительных высказываниях в адрес участников процесса.

«Серьезно? Мои оскорбления? Мне кажется, я был самым милым подсудимым», - высказал он.

Отмечается, что на предыдущих заседаниях Навальный получал многочисленные замечания от судьи за некорректное обращение к участникам разбирательства: «кукла», «торговец дедом» - о ветеране и его внуке, «дорогая моя» - о прокуроре и пр.

16 февраля оппозиционера вновь привезли в Бабушкинский суд для рассмотрения дела о клевете. Виновным себя Навальный не признает.