Аналитики выяснили, что россиян больше всего не устраивает в начальстве

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16 февраля 2021, 09:49

работа в офисе, pixabay.com

Аналитики провели опрос среди 3,5 человек из всех регионов России и выяснили, устраивают ли граждан их отношения с руководителями, и выяснили, что является самым раздражающим в общении с начальством.

В ходе исследования стало известно, что 67% россиян довольны своими трудовыми отношениями с начальством. Треть опрошенных признались, что общение с руководителями их не устраивает.

Самым неприятным фактором в процессе взаимодействия с руководством жители РФ назвали манипуляции – об этом заявили 36% опрошенных. 29% респондентов отметили, что не считают своего начальника компетентным профессионалом. Четверть участников опроса заявили, что им не нравятся личные качества руководителей, а 24% и вовсе сообщили, что начальники проявляют агрессию по отношению к своим сотрудникам.

18% респондентов выразили недовольство звонками и сообщениями от работодателей в нерабочее время, сообщает RT. 15% опрошенных обратили внимание на нежелание начальства их повышать, а еще 7% пожаловались на сплетни со стороны руководителей.