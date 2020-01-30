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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Россияне рассказали, за что не любят своё начальство

, 11:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Lenta.Ru

Россияне рассказали, за что не любят своё начальство
Фото: pixabay.com

Россияне признались, за что могут невзлюбить своего босса. Оказалось, что многие начальники обладают схожими негативными чертами, которые могут оттолкнуть от них коллектив.

В топ-три причин вошли «нечеткая постановка задач», «чрезмерная эмоциональность и нервозность» и «высокомерие». Так сочли 45, 28 и 19 процентов респондентов соответственно. А вот лень и вредные привычки на рабочем месте соотечественники с легкостью готовы простить. При этом в неприязни к руководителю признались только 15 процентов опрошенных. Также каждый пятый заявил, что уволил бы босса, если бы имел такую возможность.

АБ

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