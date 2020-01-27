Кому из знаменитостей больше всего доверяют россияне

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27 января 2020, 21:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Ромир

Иван Ургант, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Актер и телеведущий Иван Ургант больше всех знаменитостей вызывает доверие у россиян. Опрос проводил исследовательский холдинг Ромир. В категории "Театр и Кино" на первом месте оказался Иван Ургант.

Россияне также с большим доверием относятся к актрисе и ведущей шоу "Давай поженимся" Ларисе Гузеевой. В ТОП-20 Гузеева на 11 месте. Россияне, отвечая на вопрос о доверии, выбрали и популярных режиссеров Никиту Михалкова и Федора Бондарчука.

ТОП -10 рейтинга доверия знаменитостям кино и телевидения выглядит так:

1. Иван Ургант

2. Константин Хабенский

3. Дмитрий Нагиев

4. Никита Михалков

5. Филипп Киркоров

6. Борис Корчевников

7. Иван Охлобыстин

8. Чулпан Хаматова

9. Алексей Пиманов

10. Анастасия Ивлеева

Напомним, недавно на Ивана Урганта обиделись верующие.