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Москвичам пообещали слабую метель вечером во вторник

, 09:20 Источник: РИА "Новости"

Москвичам пообещали слабую метель вечером во вторник
сугроб в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что вечером во вторник москвичей ожидает слабая метель. По словам синоптика, в течение дня в городе будут небольшой снег и облачность.

Столбики термометров в Москве сегодня покажут от -12 до -14 градусов, а в Московской области – от -11 до -16 градусов. Михаил Леус уточнил, что ветер в столице будет порывистым, а атмосферное давление будет падать в течение дня и к вечеру составит 747 миллиметров ртутного столба.

За вторник в городе выпадет до 5 миллиметров осадков, однако это не будет похоже на "снежный апокалипсис", который был на прошлой неделе, отметил метеоролог.

ЕТ

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