ПФР создаст сервис по автоматическому назначению пенсий до конца 2021 года

Перед новым руководством пенсионного фонда России поставлена задача разработать систему автоматического начисления пенсионных выплат, которая не требует личного визита россиян в ПФР.
Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Те, кто еще только планирует выйти на пенсию, должны иметь возможность в любое время узнать о том обеспечении, на которое они могут рассчитывать, отметил министр, представляя нового руководителя ПФР Андрея Кигима.По словам Котякова, процедура формирования пенсий должна стать максимально ясной.
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