Минтруд предлагает перейти на онлайн-выплату пенсионных накоплений

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13 февраля 2021, 12:04 Источник: Российская газета

Фото: pixabay.com

Минтруд предложил оформлять выплату пенсионных накоплений онлайн.

Сейчас для оформления выплаты нужно лично обращаться в территориальный орган Пенсионного фонда РФ или в негосударственный пенсионный фонд, либо направить заявление и документы по почте.

В Минтруда планируют, что возможность оформлять выплату онлайн появится с 1 января 2022 года. Соответствующий проект постанлвления правительства находится в разработке.

Кроме этого, в ведомстве рассчитывают, что получать уведомления о своих пенсионных накоплениях граждане начнут с 45 лет.

Ранее сообщалось, что Минтруд РФ предлагает платить компаниям за найм безработных граждан.