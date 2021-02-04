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Минтруд РФ предлагает платить компаниям за найм безработных граждан

, 20:51 [ «Аргументы Недели» ]

Минтруд РФ предлагает платить компаниям за найм безработных граждан
здание Минтруда, фото: соцсети

Министерство труда и социальной защиты предлагает возмещать работодателям часть расходов на зарплаты сотрудников, числившихся безработными. Об этом говорится в проекте постановления кабмина.

Законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Ведомство запрашивает на эти и другие цели по поддержке безработных до 12 млрд рублей в 2021 году.

Отмечается, что с апреля 2020 года года в России стало почти на 2 млн безработных больше. В данный момент безработными официально зарегистрировано 2,5 миллиона россиян.

Ранее Минтруд РФ направил правительству предложения об индексации пенсий работающим пенсионерам.

НС

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