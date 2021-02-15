Владимир Путин поручил правительству заняться проверкой, куда идут средства на дороги в регионах

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15 февраля 2021, 20:41

дороги, фото: pixabay.com

Российский лидер Владимир Путин дал поручение правительству проанализировать освоение регионами бюджетных средств,которые были выделены в прошлом году на мероприятия в сфере дорожного хозяйства.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Также президент РФ потребовал, чтобы были определены причины низкого уровня освоения данных средств отдельными субъектами Росссии. Доклад должен быть готов до 15 марта 2021 года.

Ранее стало известно, что Владимир Путин дал поручение подготовить меры по содействию трудоустройству безработных россиян.