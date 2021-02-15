Владимир Путин дал поручение подготовить меры по содействию трудоустройству безработных россиян

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15 февраля 2021, 19:37

Владимир Путин, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава российского государства Владимир Путин поручил правительству подготовить меры по содействию трудоустройства безработных граждан. Они должны быть предоставлены до 1 марта 2021 года.

Об этом президент России сообщил на совещании по экономическим вопросам.

Меры в том числе должны включать "субсидирование работодателям найма граждан из числа официально зарегистрированных безработных, а также профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан из числа официально зарегистрированных безработных".

В дальнейшем чиновники должны будут предоставлять ежеквартальный отчет о своей работе по этому направлению.

К концу 2020 года в России обозначился высокий уровень безработицы, массовое банкротство мелких и средних предприятий. Экономисты опасаются роста безработицы и продолжения банкротств предприятий. По данным Росстата, на конец декабря 2020 года в России было официально 4,4 млн безработных.