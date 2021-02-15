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В Москве из-за снегопада стал чище воздух

, 19:46

В Москве из-за снегопада стал чище воздух
после снегопада, фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Сильнейший снегопад в столице благоприятно сказался на качестве воздуха. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Мощный циклон вызвал сильный порывистый ветер и рекордное количество снега, из-за этого серьезно сократились показатели концентрации вредных веществ в Москве.

Среднесуточная концентрация диоксида азота в столичном воздухе стала меньше в 2,1 раза, оксида азота — в 3,5 раза, взвешенных веществ РМ10 — в 3 раза, РМ2,5 — в 2,5 раза.

НС

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