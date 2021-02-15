Депутат Госдумы Нилов оценил программу маткапитала и рассказал о расширении перечня его получателей

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15 февраля 2021, 19:18

рубли, pixabay.com

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в рамках беседы с журналистами рассказал о проекте расширения перечня получателей материнского капитала.

Парламентарий отметил, что программа маткапитала имеет свои позитивные последствия и является востребованной, именно поэтому она неоднократно продлевалась. Прежде всего, как заметил депутат, это вопрос, который связан с поддержкой семей, имеющих детей, укреплением института семьи, материнства и детства, помощью в решении демографического и жилищного вопросов.

Ярослав Нилов с беседе с RT добавил, что именно поэтому в Госдуме посчитали, что следует предусмотреть законодательную возможность предоставлять материнский капитал людям, имеющим третьего ребенка, но лишь в тех регионах страны, где плохие демографические показатели. Отмечается, что соответствующий проект уже подготовлен и внесен в ГД.