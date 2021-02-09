Финансисты посоветовали, куда вложить материнский капитал, чтобы не потерять эти средства

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9 февраля 2021, 21:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

фото: pixabay.com

Материнский капитал лучше всего вкладывать в недвижимость. Такой совет даёт консультант по организации личных финансов Алёна Никитина.

Идея Минэкономразвития разрешить инвестировать маткапитал в облигации госкомпаний и госбанков или положить на депозит в госбанке обсуждалась на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Инвестиционный менеджер «Открытие брокер» Тимур Нигматуллин и гендиректор компании «Организация личных финансов» Алёна Никитина объяснили, почему лучше этого не делать, чтобы не потерять средства маткапитала, - сообщает URA.RU.

По словам эксперта Нигматуллина, при желании получить доходность, есть риск потери всего капитала, или части. По его словам, воплощение данной инициативы может привести к сокращению серого рынка по обналичиванию средств маткапитала.

Никитина также подтвердила, что разрешать вкладывать средства маткапитала опасно, так как большинство россиян пока не обладают достаточным уровнем финансовой грамотности. Она предположила, что государство пытается перераспределить средства, уводя их с рынка недвижимости на фондовый рынок.

По мнению Нигматуллина, менее рискованно вкладывать средства в облигации федерального займа.

«Для вложения маткапитала наиболее подходящий вариант — это покупка жилья», — считает Никитина.