Владимир Киселев о награде его сына ЮрКисса: руководитель государства не награждает просто так

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15 февраля 2021, 18:29 Источник: REN-TV

Владимир Киселев, фото: biografii.net

Музыкальный продюсер, бизнесмен Владимир Киселев удивился вопросу о награде, которую получил его сын, выступающий на сцене под псевдонимом ЮрКисс: "А как вы считаете, руководитель государства награждает за просто так?"

Подробности Киселев посоветовал смотреть в открытом письме 23-летнего ЮрКисса в соцсети. Но вкраце перечислил заслуги певца: это мероприятия в Крыму, в Донецке, в Луганске, участие в возрождении храма, мероприятия, приуроченные ко дню Победы в Сирии.

Напомним, сын владельца "Русской медиагруппы" Владимира Киселева, певец Юркисс получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Указ о награждении подписал лично Владимир Путин.