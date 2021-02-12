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За что получают награды юные мажоры? Сын Владимира Киселева получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

, 19:57 Источник: Росбалт

За что получают награды юные мажоры? Сын Владимира Киселева получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Фото: соцсети

Сын владельца «Русской медиагруппы» Владимира Киселева, певец Юркисс получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Указ о награждении подписал лично Владимир Путин.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» награждаются граждане за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности, социально-экономическим развитием страны, научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры и искусства, выдающимися спортивными достижениями, укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами, за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны.

В указе 23-летнего мажора представили как сольного исполнителя, члена совета директоров ЗАО «Русская Медиагруппа», гендиректора ООО «Брайт Стар». Теперь в социальных сетях гадают, что же именно из творчества юного исполнителя чиновники посчитали выдающимися заслугами? И предлагают считать главным вкладом в развитие отечественной культуры его клип:

«В одном шикарном итальянском ресторане
Сидела Афродита в платье от Армани»

БИ

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