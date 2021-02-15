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В коронавирусных стационарах начали появляться устойчивые к антибиотикам бактерии

, 15:16 Источник: Интерфакс

В коронавирусных стационарах начали появляться устойчивые к антибиотикам бактерии
коронавирус, фото: pixabay.com

Завлабораторией функциональной геномики и протеомики микроорганизмов Института экспериментальной медицины Артемий Гончаров заявил, что в ковидных стационарах начали появляться устойчивые к антибиотикам бактерии.

Как объяснил специалист, проведенные исследования показали, что уже летом 2020 года в стационарах, которые оказывали помощь пациентам с коронавирусом, сформировались экстремально устойчивые к антибиотикам разновидности бактерий. Пациенты умирают не от COVID-19, а от бактериальных осложнений, которые антибиотики "не берут".

Этот факт усугубляет течение болезни. Нужны новые инструменты в борьбе с инфекцией, отметил доктор медицинских наук Гончаров.

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