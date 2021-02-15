На уборку улиц Краснодара вышло 56 машин

В ходе проведения городской планёрки утром, 15 февраля, в мэрии Краснодара отчитались о мерах по устранению последствий снегопада в городе.
В пресс-службе администрации краевого центра рассказали, что дорожное полотно в Краснодаре убирает 56 спецмашин. К ним также должна присоединиться строительная техника.
На остановках, тротуарах и в подземных переходах убирают снег и обрабатывают поверхность противогололедными материалами 574 человека и 37 машин. В мэрии отметили, что ситуацию держат под контролем специалисты Центра мониторинга дорожного движения и ЕДДС.
Ранее "Аргументы Недели" сообщали о том, что из-за погодных условий приостановил работу аэропорт кубанской столицы. На данный момент воздушная гавань закрыла двери до пяти вечера.
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