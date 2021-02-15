Тиньков заявил, что больше не хочет заниматься бизнесом

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15 февраля 2021, 11:27

Олег Тиньков, фото: Instagram

Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков заявил, что после долгого лечения пересмотрел свои взгляды на жизнь, и готов отказаться от создания бизнеса. Предприниматель больше года борется с лейкемией.

«У меня, если честно, мотивации заниматься бизнесом уже нет. Я на пенсии», - поделился он в социальной сети Clubhouse.

Тиньков отметил, что посмотрел уровень своего состояния в рейтингах Forbes – 4,5 млрд долларов. По его словам, теперь ему неважно, какая там цифра, ему важнее, что останется после него. Он добавил, что на днях зарегистрировал свой фонд борьбы с лейкемией, а также планирует возобновить программу «Бизнес-секреты» - эту деятельность он назвал «миссией».

При этом Тиньков остается акционером «Тинькофф банка», но операционным управлением в компании заниматься не будет. Однако иногда будет подключаться к совещаниям и «присматривать» за маркетингом.