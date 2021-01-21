Тиньков рассказал об осложнениях после пересадки костного мозга

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21 января 2021, 16:50 [ «Аргументы Недели» ]

Олег Тиньков, фото: Instagram

Российский бизнесмен, основатель группы «Тинькофф» (TCS Group, в которую входит "Тинькофф банк") Олег Тиньков рассказал о последствиях после пересадки костного мозга. По его словам, у него наблюдается реакция «трансплантат против хозяина».

«После пересадки костного мозга у 80% наблюдается аутоиммунное заболевание "трансплантат против хозяина", ... GvHD, к сожалению, в 20% я не попал, и клетки моей спасительницы-донора атакуют мою кожу и некоторые другие части тела. Это вроде продлится несколько месяцев еще, принимаю по 15 таблеток в день, и, конечно, всё это крайне неприятно, но лечиться нужно», - поделился предприниматель.

Тиньков объяснил, что «приключения» с пересадкой костного мозга происходят из-за разницы в группе крови: у донора - А+, а у него была В-. Он отметил, что ждет лета и солнца️.

«Я раньше и не знал, что можно болеть 2 года. Ужас какой-то. Лейкемия это долгая, противная и коварная болезнь, как и, пожалуй, все кровяные раки», - добавил бизнесмен.

В марте Тиньков заявил, что болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь.