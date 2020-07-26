Тиньков показал видеозапись пересадки костного мозга
26 июля 2020, 18:20[ «Аргументы Недели» ]
Российский предприниматель, основатель группы «Тинькофф» Олег Тиньков опубликовал видео, на котором рассказал, как ему пересаживали костный мозг. Напомним, бизнесмен ведет борьбу с лейкемией.
На записи бизнесмен лежит в палате, костный мозг пересаживают с помощью капельницы. Тиньков отметил, что точно так же происходит забор донорского материала. «Череп не разрезают», - добавил он. Судя по его позе во время операции, чувствует он себя удобно и расслабленно. Его донором стала девушка из Германии. Бизнесмен выразил сожаление в связи с тем, что в России всего 130 тыс. доноров костного мозга, тогда как в Германии их около 8 млн.
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