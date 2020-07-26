Тиньков показал видеозапись пересадки костного мозга

Аргументы Недели → Общество 13+

26 июля 2020, 18:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Олег Тиньков, Instagram

Российский предприниматель, основатель группы «Тинькофф» Олег Тиньков опубликовал видео, на котором рассказал, как ему пересаживали костный мозг. Напомним, бизнесмен ведет борьбу с лейкемией.

На записи бизнесмен лежит в палате, костный мозг пересаживают с помощью капельницы. Тиньков отметил, что точно так же происходит забор донорского материала. «Череп не разрезают», - добавил он. Судя по его позе во время операции, чувствует он себя удобно и расслабленно. Его донором стала девушка из Германии. Бизнесмен выразил сожаление в связи с тем, что в России всего 130 тыс. доноров костного мозга, тогда как в Германии их около 8 млн.

Трансплантацию костного мозга Олегу Тинькоу проводили в лондонской клинике.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleg Tinkov (@olegtinkov) 26 Июл 2020 в 6:16 PDT