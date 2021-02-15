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Как православные верующие 15 февраля отмечают Сретение Господне

, 09:37

Как православные верующие 15 февраля отмечают Сретение Господне
фото: pixabay.com

Православные верующие 15 февраля отмечают большой праздник - Сретение Господне. Сретение Господне входит в список 12 самых значимых — двунадесятых — праздников в году.

Этот церковный праздник, посвященный событиям земной жизни Спасителя и Пресвятой Богородицы, относится к непереходящим, всегда отмечается 15 февраля, на 40-й день после Рождества Христова.

В переводе с древнеславянского "сретение" означает "встреча". Сретение Господне – это встреча с Господом. У каждого своя Встреча с Богом.

На Сретение Господне праздничные службы проводят во всех православных храмах и церквях, а иногда и крестный ход.
Этот праздник лучше провести дома, в кругу семьи.

На Сретение, как и в другие церковные праздники, нельзя венчаться, устраивать шумные застолья и напиваться. В церковный праздник не желательно ссориться, ругаться, обижать окружающих, сплетничать. Не надо унывать и грустить. На Сретение Господне, как и в любой праздник, верующим нельзя делать грязную и тяжелую работу, заниматься уборкой и стиркой
По народным приметам, в этот жень лучше не отправляться в дорогу и путешествие. Также ро приметам, на Сретение Господне нельзя деньги класть на стол – это якобы может прогнать удачу из дома, - передает радио Sputnik Грузия.

ИЧ

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