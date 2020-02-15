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Как православные верующие отмечают Сретенье Господне

, 07:14 [ «Аргументы Недели» ]

Как православные верующие отмечают Сретенье Господне
Vadim Nekrasov, www.globallookpress.com

Православные христиане 15 февраля отмечают Сретенье Господне - — один из 12 главных церковных праздников.
Слово "сретение" означает встречу. В этот день – 40-й день после Рождения Иисуса родители Богомладенца Мария и плотник Иосиф принесла Младенца Иисуса в Иерусалимский храм, чтобы посвятить Его Богу.

В день Сретения по внушению Духа Святого Симеон вошел в храм. И произошла Встреча, увековеченная в Евангелии от Луки. Симеона нарекли Богоприимцем и прославили как святого.

Празднование Сретения Господня было установлено в Византии в 544 году. По преданию, в 540-х годах в Антиохии произошли землетрясения, наступили болезни. Верующие провели в день Сретенья Господня крестный ход и всенощное бдение. После этого несчастья отступили.  

Сретение Господне – это встреча с Господом. У каждого своя Встреча с Богом.

Накануне Сретения Патриарх Московский и вся Руси Кирилл совершил Всенощное бдение в храме Христа Спасителя. А сегодня Патриарх Кирилл проведет Литургию в Успенском соборе Московского Кремля.

Сретение отмечается своими традициями и запретами. Верующие просят прощения за грехи и совершают доброе дело. В праздник лучше не работать. Нельзя употреблять спиртные напитки, ссориться и ругаться с родными и близкими.
Также 15 февраля в Церкви отмечают Всемирный день православной молодежи. В РПЦ его ввели в 2002 году по благословению патриарха Московского и вся Руси Алексия II.

ИЧ

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