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Видео, как в Москве на Тверской улице разбросали лепестки из «Мерседесов» в честь дня влюбленных

, 16:47

Видео, как в Москве на Тверской улице разбросали лепестки из «Мерседесов» в честь дня влюбленных
лепестки роз, фото: pixabay.com

В Москве после проезда трех "Мерседесов" по Тверской улице в сторону Красной площади, осталась дорожка из лепестков роз. Так сотрудники одной из цветочных студий поздравили жителей столицы с Днем святого Валентина.

На видеозаписи видно, как иномарки едут по Тверской улице, а из окон автомобилей разбрасываются разноцветные лепестки цветов.

Ранее стало известно, что станцию Люблинско-Дмитровской линии московского метро переименовали на один день. Причиной принятия такого решения стало празднование Дня всех влюбленных.

НС

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