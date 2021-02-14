Видео, как в Москве на Тверской улице разбросали лепестки из «Мерседесов» в честь дня влюбленных

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14 февраля 2021, 16:47

лепестки роз, фото: pixabay.com

В Москве после проезда трех "Мерседесов" по Тверской улице в сторону Красной площади, осталась дорожка из лепестков роз. Так сотрудники одной из цветочных студий поздравили жителей столицы с Днем святого Валентина.

На видеозаписи видно, как иномарки едут по Тверской улице, а из окон автомобилей разбрасываются разноцветные лепестки цветов.

Ранее стало известно, что станцию Люблинско-Дмитровской линии московского метро переименовали на один день. Причиной принятия такого решения стало празднование Дня всех влюбленных.