Видео, как в Москве на Тверской улице разбросали лепестки из «Мерседесов» в честь дня влюбленных
14 февраля 2021, 16:47
В Москве после проезда трех "Мерседесов" по Тверской улице в сторону Красной площади, осталась дорожка из лепестков роз. Так сотрудники одной из цветочных студий поздравили жителей столицы с Днем святого Валентина.
На видеозаписи видно, как иномарки едут по Тверской улице, а из окон автомобилей разбрасываются разноцветные лепестки цветов.
Ранее стало известно, что станцию Люблинско-Дмитровской линии московского метро переименовали на один день. Причиной принятия такого решения стало празднование Дня всех влюбленных.
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