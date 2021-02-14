Станцию московского метро переименовали на один день

Аргументы Недели → Общество 13+

14 февраля 2021, 12:16 Источник: Вести

метро, фото: pixabay.com

В воскресенье, 14 февраля, станцию Люблинско-Дмитровской линии московского метро переименовали на один день. Причиной принятия такого решения стало празднование Дня всех влюбленных.

В Департаменте столичного транспорта сообщили, что станцию «Люблино» переименовали во «Влюблино». Соответствующие изменения также внесены в приложение «Метро Москвы». Кроме того, в кассах московского метрополитена можно купить карты «Тройка» с сердцами.

Напомним, что День всех влюбленных или День Святого Валентина ежегодно празднуют в России. Однако официальным праздником он не является. Наибольший интерес он вызывает у людей в возрасте 18-24 лет.