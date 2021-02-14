Военный самолет Ту-142 утром произвел экстренную посадку под Вологдой из-за отказа двигателя

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14 февраля 2021, 16:21

MOD Russia, globallookpress.com, на фото Ту-160

Военный самолет Ту-142 в воскресенье, 14 февраля, утром произвел экстренную посадку под Вологдой из-за отказа двигателя. Источник раскрыл, что Ту-142 экстренно сел около восьми часов утра.

В пресс-службе Северного флота сообщили, что в ходе выполнения планового полета Ту-142 сработал датчик неисправности одного из четырех двигателей. Командир самолета принял решение прекратить полетное задание и благополучно совершил посадку на аэродроме вылета. На месте происшествия с самолетом работает комиссия флота.

Ту-142 - дальний противолодочный самолет/морской патрульный самолет, разработанный ОКБ имени Туполева. По кодификации НАТО получил название Bear-F. Практическая дальность полета Ту-142 - 12 550 км, боевой радиус действия - 6 400 км.

Пассажирский самолет "Суперджет" авиакомпании Red Wings, вылетевший из Екатеринбурга в Уфу в воскресенье, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам.