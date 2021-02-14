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Роструд напомнил о рабочей субботе на следующей неделе

, 10:59 Источник: Российская газета

Роструд напомнил о рабочей субботе на следующей неделе
офис, фото: pixabay.com

Федеральная служба по труду и занятости сообщила, что на следующей неделе россиян ждет рабочая суббота из-за празднования 23 февраля – Дня защитника Отечества. Отмечается, что выходные продлятся три дня.

В Роструде пояснили, что праздники выпадут на три дня - с 21 по 23 февраля, а рабочий день перенесут с 22-го числа на субботу, 20 февраля. Так, россиян на будущей неделе ждет единственная в году шестидневная рабочая неделя, за которой последует трехдневка.

Ранее сообщалось, что на Международный женский день будет три дня отдыха - с 6 по 8 марта, а затем предстоит четырехдневная рабочая неделя.

БА

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