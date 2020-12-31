В Роструде рассказали о выходных в 2021 году

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31 декабря 2020, 10:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

календарь, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на Федеральную службу по труду и занятости сообщили, что россияне в 2021 году будут отдыхать 30 дней. На Новый год приходится десять дней отдыха - с 1 по 10 января.

Три выходных ожидает россиян в День защитника Отечества – с 21 по 23 февраля, поскольку 23 февраля выпадает на вторник, то придется отработать в субботу – 20 февраля.

На Международный женский день будет три дня отдыха - с 6 по 8 марта, а затем предстоит четырехдневная рабочая неделя. Также две сокращенные рабочие недели запланированы на май: выходные продлятся с 1 по 3 и с 8 по 10 мая.

Однако День России - 12 июня - выпадает на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник - 14 июня. Таким образом, предстоят три выходных и сокращенная рабочая неделя.

Отмечается, что перед Днем народного единства – 4 ноября будет четыре рабочих дня, а потом четыре дня отдыха - с 4 по 7 ноября.

В конце года россиян ожидает сокращенная рабочая неделя, поскольку 30 декабря – четверг, а 31 декабря – выходной.