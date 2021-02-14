Автоэксперт Пименов перечислил полезные приемы при езде в снегопад

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14 февраля 2021, 10:45 Источник: За рулем

машина, фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Эксперт журнала «За рулем» Илья Пименов рассказал, как лучше всего передвигаться по дорогам в сильный снегопад. По его словам, после уборки между полосами зачастую остаются снежные переметы или наносы, которые могут осложнить выполнение маневров.

«Чем острее будет угол, под которым вы въедете на заснеженный участок, и выедете с него, тем лучше», - пояснил он.

Пименов советует помнить о световых приборах, т.к. некоторые водители включают утром только дневные ходовые огни, при этом задние габаритные огни не горят. Он отметил, что если снег плотный и густой, то машину сзади видно гораздо хуже, чем с включенными габаритами.

Эксперт добавил, что в снегопад многие теряются и начинают смещаться по дороге или занимать две полосы, поскольку не видят разметку: «Сориентироваться очень просто, если смотреть на знаки направления движения, развешанные по полосам над дорогой».

Помимо этого, при езде по заснеженной дороге Пименов призывает плавно нажимать педаль газа и тормоза, чтобы избежать скольжения. А вот повороты, особенно на незнакомой дороге, необходимо также проходить на ровном газе, сбрасывая обороты до него и добавляя после. При этом траекторию движения следует выбирать так, чтобы в повороте не приходилось доворачивать руль, уточнил он.

«... если вас все-таки занесло (на переднем приводе), газ нужно использовать для стабилизации. Не тормозить, а нажимать педаль акселератора», - рекомендует эксперт.

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