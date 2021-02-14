В Дептрансе Москвы перечислили участки дорог с самой сложной ситуацией из-за снега
14 февраля 2021, 10:25
Департамент транспорта Москвы сообщил, на каких участках дорог в воскресенье, 14 февраля, самое затрудненное движение из-за снега. Отмечается, что в столичном регионе уже к утру субботы выпало более 60% месячной нормы осадков.
«Из-за снегопада, прошедшего накануне, сохраняются локальные затруднения: на 47-м километре МКАД в районе Киевского шоссе; на 32-м километре МКАД у съезда на Варшавское шоссе; на Симферопольском шоссе сильно осложнено движение из-за фур», - пояснили в ведомстве.
При этом метро, железнодорожный и наземный транспорт работает по графику, подходы к станциям расчищены. Мосгортранс также вывел на дороги на 180 автобусов больше, чем в обычный выходной день, чтобы обеспечить соблюдение расписания. Однако в ведомстве призывают по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, чтобы городские службы быстрее убрали снег.
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