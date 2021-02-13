В центре Москвы начали перекрывать движение для вывоза снега

Аргументы Недели → Общество 13+

13 февраля 2021, 19:14

фото: pixabay.com

В центре Москвы в субботу, 13 февраля, начали перекрывать движение для вывоза снега. По данным Комплекса городского хозяйства Москвы, частично перекрыто движение в Армянском переулке.

В ближайшие часы могут перекрыть движение в Архангельском, Вспольном, Знаменском, Колымажном, Лучниковом, Романовом, Большом и Малом Кисловском переулках, Девяткином, Сверчковом и других переулках.

Ранее сообщалось, чтобы оперативно вывезти снег, потребуется дня три.

Напомним, на Москву, Подмосковье и другие регионы РФ обрушились рекордные снегопады.