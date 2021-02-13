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В центре Москвы начали перекрывать движение для вывоза снега

, 19:14

В центре Москвы начали перекрывать движение для вывоза снега
фото: pixabay.com

В центре Москвы в субботу, 13 февраля, начали перекрывать движение для вывоза снега. По данным Комплекса городского хозяйства Москвы, частично перекрыто движение в Армянском переулке.

В ближайшие часы могут перекрыть движение в Архангельском, Вспольном, Знаменском, Колымажном, Лучниковом, Романовом, Большом и Малом Кисловском переулках, Девяткином, Сверчковом и других переулках.
Ранее сообщалось, чтобы оперативно вывезти снег, потребуется дня три.

Напомним, на Москву, Подмосковье и другие регионы РФ обрушились рекордные снегопады. 

ИЧ

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