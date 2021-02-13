В аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово 13 февраля задержано и отменено почти 100 рейсов

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13 февраля 2021, 15:57

Dmitry Golubovich, globallookpress.com

В аэропортах Москвы Внуково, Шереметьево и Домодедово в субботу, 13 февраля, задержано и отменено почти 100 рейсов. Согласно информации сервиса "Яндекс.Расписание", из-за погодных условий, снегопада и метели, во Внуково задержано 15 рейсов и отменен один, в Домодедово 63 рейса задержали и три отменили. В Шереметьево задержано 17 рейсов.

Синоптики ранее прогнозировали на 13 февраля пик снегопада.

В пресс-службе аэропорта Домодедово сообщали, что "в связи с экстремальными погодными метеоусловиями в Московском регионе аэродромные службы" воздушной гавани "работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность полетов".

Так как на аэродроме проводится регулярная очистка взлетно-посадочных полос и противообледенительная обработка самолетов, возможны корректировки времени вылета.

В пресс-службе уточнили, что среднее время задержки не превышает часа. Вся информация отображается на онлайн-табло аэропорта в режиме реального времени.

СМИ ранее писали, в аэропорту Домодедово в залах выхода на посадку наблюдается скопление людей.

Пассажиры этой авиагавани в соцсетях жалуются на задержки в выдаче багажа.

Утром в субботу в московских аэропортах были задержаны или отменены более 30 авиарейсов