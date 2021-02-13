Более 30 рейсов задержали или отменили в московских аэропортах

Аргументы Недели → Общество 13+

13 февраля 2021, 09:09 Источник: РИА "Новости"

расписание, pixabay.com

Утром в субботу, 13 февраля, в московских аэропортах были задержаны или отменены более 30 авиарейсов. Согласно последней информации, это произошло на фоне сильнейшего снегопада в столице.

По состоянию на 08.00 в а эропорту "Внуково" задержаны пять рейсов, в "Домодедово" – 20 рейсов задержаны, а два отменены, в "Шереметьево" – задержаны шесть рейсов, а отменен один.

Напомним, рекордные снегопады начались в Москве минувшей ночью, вследствие чего уже утром в столице России возникли сильные пробки. Согласно прогнозам метеорологов, снег будет идти также днем в субботу. На дорогах ожидаются заносы и плохая видимость.