Более 30 рейсов задержали или отменили в московских аэропортах

Утром в субботу, 13 февраля, в московских аэропортах были задержаны или отменены более 30 авиарейсов. Согласно последней информации, это произошло на фоне сильнейшего снегопада в столице.
По состоянию на 08.00 в а эропорту "Внуково" задержаны пять рейсов, в "Домодедово" – 20 рейсов задержаны, а два отменены, в "Шереметьево" – задержаны шесть рейсов, а отменен один.
Напомним, рекордные снегопады начались в Москве минувшей ночью, вследствие чего уже утром в столице России возникли сильные пробки. Согласно прогнозам метеорологов, снег будет идти также днем в субботу. На дорогах ожидаются заносы и плохая видимость.
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