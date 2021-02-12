Синоптик Тишковец предупредил москвичей о «пике ненастья» ночью в субботу

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12 февраля 2021, 12:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

снегопад в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что погода в Москве с каждым часом будет все хуже, а пик ненастья наступит сегодня вечером и особенно в ночь на субботу, 13 февраля.

Евгений Тишковец отметил, что до настоящей "черной метели", когда ничего не будет видно, не дойдет, однако сегодня вечером и завтра ночью ожидается ухудшение видимости на улице до нескольких сотен метров.

Ранее сегодня доцент МГУ, кандидат географических наук Павел Константинов заявил, что у москвичей почти нет шансов избежать в пятницу обильного снегопада с метелью. Специалист предупредил жителей столицы о транспортном коллапсе.