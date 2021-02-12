Москвичей предупредили о транспортном коллапсе из-за снегопада в пятницу

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12 февраля 2021, 09:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

пробка в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Доцент МГУ, кандидат географических наук Павел Константинов заявил, что у москвичей почти нет шансов избежать сегодня обильного снегопада с метелью. Специалист также предупредил о транспортном коллапсе.

Специалист заметил, что шансы на транспортный коллапс в столице сегодня "хорошие" и призвал граждан в соответствии с этим планировать день.

Павел Константинов подчеркнул, что еще до начала обещанного снегопада сугробы на территории Москвы находились на уровне 45 сантиметров. По словам кандидата географических наук, для того, чтобы "парализовать город", достаточно еще 30 сантиметров снега.