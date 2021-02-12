«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье

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12 февраля 2021, 08:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

снегопад в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в столичном регионе до вечера пятницы, 12 февраля. Согласно последней информации, данное решение было принято из-за нескольких факторов.

Метеорологи предупредили, что погода в течение дня в Москве и Московской области будет потенциально опасной для граждан.

Как сообщают синоптики, сегодня в столичном регионе ожидаются сильный снег, снежные заносы, метели, гололедица, а также ветер с порывами 13-18 метров в секунду.

Ранее москвичей и гостей города призвали пересесть с личного на общественный транспорт из-за неблагоприятных погодных условий.